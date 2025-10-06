В Самаре планируется благоустройство кладбища «Вознесенское»

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, подрядчику предстоит отремонтировать внутренние проезды и проходы между могилами, чтобы обеспечить удобное и беспрепятственное передвижение посетителей и проведение похоронных церемоний. Администрация города объявила конкурс на выбор подрядной организации для выполнения этих работ.