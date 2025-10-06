Ричмонд
В Самаре планируется благоустройство кладбища «Вознесенское»

Работы должны быть завершены к концу 2025 года.

Источник: Википедия

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, подрядчику предстоит отремонтировать внутренние проезды и проходы между могилами, чтобы обеспечить удобное и беспрепятственное передвижение посетителей и проведение похоронных церемоний. Администрация города объявила конкурс на выбор подрядной организации для выполнения этих работ.

К претендентам выдвигаются требования подтвердить опыт в области строительных или благоустроительных работ. Допускается наличие одного из трех видов опыта:

Благоустройство территории или строительство некапитальных объектов;

Участие в строительстве или реконструкции капитальных объектов;

Выполнение работ в качестве застройщика.

Стоимость ранее выполненных работ должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта, которая составляет 23,4 миллиона рублей. Торги запланированы на 15 октября.