В Самаре планируется благоустройство кладбища «Вознесенское»

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, подрядчику предстоит отремонтировать внутренние проезды и проходы между могилами, чтобы обеспечить удобное и беспрепятственное передвижение посетителей и проведение похоронных церемоний. Администрация города объявила конкурс на выбор подрядной организации для выполнения этих работ.
К претендентам выдвигаются требования подтвердить опыт в области строительных или благоустроительных работ. Допускается наличие одного из трех видов опыта:
Благоустройство территории или строительство некапитальных объектов;
Участие в строительстве или реконструкции капитальных объектов;
Выполнение работ в качестве застройщика.
Стоимость ранее выполненных работ должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта, которая составляет 23,4 миллиона рублей. Торги запланированы на 15 октября.