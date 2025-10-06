На три позиции в рейтинге материального благополучия поднялась Ростовская область

По итогам 2024 года Ростовская область поднялась на три позиции в общероссийском рейтинге материального благополучия населения, заняв 35-е место. Годом ранее регион находился на 38-й строчке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Банк России.
Результат донского региона в баллах вырос с 48,21 балла в 2023 году до 62,67 балла в 2024-м.
Первое место рейтинга с максимальными 100 баллами занял Ямало-Ненецкий автономный округ. В тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (99,31 балла) и Магаданская область (99,11 балла). Москва расположилась на десятой строчке с результатом 85,94 балла. Замыкает рейтинг из 85 регионов Ингушетия с 2,68 балла.
