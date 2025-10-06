Нижегородские ученые представили разработки на Digital Innopolis Days 2025

Разработки, которые лягут в основу центра промышленной робототехники, создаваемого в Нижегородской области при поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации», представили на форуме Digital Innopolis Days 2025 в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На стенде центра были представлены передовые решения в области автоматизации и «умных» производств: роботизированная сварочная ячейка, VR-тренажер для обучения сварке, аппаратно-программный комплекс диагностики и предиктивной аналитики узлов робототехнического комплекса. Также была презентована робототехническая ячейка с системой технического зрения и адаптивными мягкими захватами для манипулирования хрупкими стеклянными изделиями.
«Создание центра промышленной робототехники — важнейший проект для региона, так как роботизация способствует решению сразу нескольких фундаментальных задач: повышению эффективности и конкурентоспособности нашей промышленности, а также снижению потребности в кадрах. Правительство оказывает всю возможную поддержку для успешной реализации проекта», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.