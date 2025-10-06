Ричмонд
В Казани против гриппа привито около 432 тыс. человек

В Казани на сегодня против гриппа привито более 431,5 тыс. человек, в том числе 184 тыс. детей.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщила и. о. начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина.

«В этом эпидсезоне необходимо привить от гриппа почти 823 тыс. человек, в том числе 204,5 тыс. детей», — рассказала она.

Гайфуллина подчеркнула, что в медицинских организациях города имеется достаточное количество вакцин.

«В состав отечественных вакцин, используемых сегодня, входят актуальные для этого эпидсезона штаммы — два варианта гриппа А и один вариант гриппа В», — уточнила она.

По ее словам, все желающие сделать прививки от гриппа могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.