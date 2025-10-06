В Казани против гриппа привито около 432 тыс. человек

Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщила и. о. начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина.
«В этом эпидсезоне необходимо привить от гриппа почти 823 тыс. человек, в том числе 204,5 тыс. детей», — рассказала она.
Гайфуллина подчеркнула, что в медицинских организациях города имеется достаточное количество вакцин.
«В состав отечественных вакцин, используемых сегодня, входят актуальные для этого эпидсезона штаммы — два варианта гриппа А и один вариант гриппа В», — уточнила она.
По ее словам, все желающие сделать прививки от гриппа могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.