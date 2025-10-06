В Хабаровске участники «Чистых игр» собрали почти 1,5 тонны мусора

Почти 1,5 тонны мусора собрали участники акции «Чистые игры» в Хабаровске. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе городской администрации.
На мероприятии участники сформировали команды до четырех человек. Особое внимание организаторы уделили правильной утилизации отходов. Собранный мусор был тщательно разделен на категории: пластик, стекло, металл и смешанные отходы. Директор городского молодежного центра Ирина Симакова отметила, что всего было собрано 95 мешков мусора. Также участники нашли 360 кг покрышек и 392 кг крупногабаритного мусора, было много и старой бытовой техники.
«Чистые игры» из года в год показывают, что в Хабаровске живет молодежь с активной гражданской позицией. Особенно радует вовлеченность молодого поколения в такие мероприятия. Ребята понимают — важно не только поддерживать чистоту в городе, но и грамотно сортировать отходы для их последующей переработки. Подобные инициативы способствуют формированию экологического мышления у горожан", — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.