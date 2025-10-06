Ричмонд
Академик Сергеев отметил серьезное мировое лидерство России в атомной энергетике

Научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН обратил внимание на то, что атомная отрасль и оборонный щит позволяют стране активно вести себя в геополитике.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Российская Федерация имеет серьезное мировое лидерство в области атомной энергетики, а созданный ранее так называемый ядерный щит позволяет стране активно вести себя в текущей геополитической ситуации. Таким мнением поделился научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев.

«Россия имеет серьезное мировое лидерство в плане атомной энергетики. Практически только Росатом строит атомные станции за рубежом», — сказал Сергеев в Нижнем Новгороде во время мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых «Цепная реакция успеха».

Он обратил внимание на то, что атомная отрасль и оборонный щит не только оберегают страну. «Это та опора, которая позволяет стране активно вести себя в геополитике», — добавил академик.