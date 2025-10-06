Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения эффективности и актуализировать их при необходимости.
«Считаем, что все меры поддержки семей нужно на постоянной основе анализировать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать», — сказала она на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов».
