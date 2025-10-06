Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей

Матвиенко призвала изучать меры поддержки семей с точки зрения эффективности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения эффективности и актуализировать их при необходимости.

«Считаем, что все меры поддержки семей нужно на постоянной основе анализировать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать», — сказала она на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов».

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше