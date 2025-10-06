В Калуге прошел региональный этап Всероссийского слета юных экологов

Региональный этап Всероссийского слета юных экологов состоялся 26 сентября в Калуге по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
В мероприятии приняли участие 14 команд — 70 ребят из образовательных организаций региона. Они соревновались в индивидуальном и командном зачете по пяти направлениям: экология птиц, экология растений, экология насекомых, экология почв, экология водных ресурсов Калужской области. Кроме того, сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии провели практико-ориентированные мероприятия для ребят.
Начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Юрий Галченков рассказал о методах изучения и учета численности птиц. С докладом «Черная книга растений Калужской области» выступила главный специалист отдела по регулированию использования территорий с особым режимом природопользования Ольга Новикова. Об особенностях лесных пожаров и их влиянии на почву рассказал заместитель начальника отдела охраны и защиты леса управления лесного хозяйства Всеволод Хохлов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.