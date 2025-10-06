В Калуге прошел региональный этап Всероссийского слета юных экологов

Начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Юрий Галченков рассказал о методах изучения и учета численности птиц. С докладом «Черная книга растений Калужской области» выступила главный специалист отдела по регулированию использования территорий с особым режимом природопользования Ольга Новикова. Об особенностях лесных пожаров и их влиянии на почву рассказал заместитель начальника отдела охраны и защиты леса управления лесного хозяйства Всеволод Хохлов.