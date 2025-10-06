Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе восстановили электроснабжение более 3,5 тысячам жителей

Из 62 аварий на сетях, нужно устранить еще 29.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе специалисты восстановили электроснабжение более 3,5 тысячам жителей. Свет появился в части домов в Хомутово, Новолисихе, Пивоварихе, Карлуке, Плишкино, Худяково и других СНТ. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38».

— Из общего числа 62 аварий на сетях, нужно устранить еще 29. Наиболее значительные повреждения произошли в поселке Большой Луг, где деревья упали и повредили восемь пролетов, — уточняется в сообщении.

Также серьезные проблемы с линией электропередачи есть на Байкальском тракте. Больше 100 специалистом делают все, чтобы вернуть свет в дома.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что электроснабжение в Иркутской области планируют восстановить к вечеру 6 октября.