В Иркутском районе восстановили электроснабжение более 3,5 тысячам жителей

В Иркутском районе специалисты восстановили электроснабжение более 3,5 тысячам жителей. Свет появился в части домов в Хомутово, Новолисихе, Пивоварихе, Карлуке, Плишкино, Худяково и других СНТ. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38».
— Из общего числа 62 аварий на сетях, нужно устранить еще 29. Наиболее значительные повреждения произошли в поселке Большой Луг, где деревья упали и повредили восемь пролетов, — уточняется в сообщении.
Также серьезные проблемы с линией электропередачи есть на Байкальском тракте. Больше 100 специалистом делают все, чтобы вернуть свет в дома.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что электроснабжение в Иркутской области планируют восстановить к вечеру 6 октября.