Лаборатории медучреждений Вологодской области получили оборудование

Диагностическое оборудование поступило в лаборатории 14 больниц и поликлиник Вологодской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Например, в больнице города Харовска установили новый анализатор мочи. Аппарат выполняет анализ по 12 параметрам и способен обрабатывать до 160 тестов в час. Встроенная программа контроля качества гарантирует надежность результатов, которые доступны уже через 10 минут после загрузки пробы. В больницу села Устье приобретен анализатор концентрации электролитов, он измеряет уровень натрия, калия и кальция в различных образцах крови.
Анализаторы газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы поставлены в Вологодскую, Грязовецкую, Устюженскую больницы, Вологодскую городскую поликлинику № 4 и Череповецкую городскую поликлинику № 1. Вологодский областной противотуберкулезный диспансер использует в работе новый гематологический анализатор. Иммуноферментные и биохимические анализаторы установлены в больнице поселка Кадуй.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.