В Челябинске создали аналог импортных микротурбин для нефтегазовой отрасли

Специальное конструкторское бюро «Турбина» в Челябинске разработало «Агрегат питания нефтегазовый» (АПН) — аналог импортных микротурбин для нефтегазовой отрасли. Работа проводилась в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Руководитель проекта отметил, что первая модель АПН отработала уже более 7 тыс. часов на одном из северных газовых месторождений и продолжает эксплуатироваться. Работая вместе с инженерами заказчика, конструкторы учли особые условия эксплуатации и требования к замене имеющегося оборудования, поэтому новая разработка максимально соответствует всем стандартам и нормам.
Все компоненты и узлы энергоагрегата изготовлены в России, а использование природного газа в качестве топлива повышает доступность устройства. Специалисты «Турбины» разработали также специализированное ПО, которое позволяет управлять установкой дистанционно с любого устройства и из любой точки мира. Финальные испытания обновленного энергоагрегата пройдут уже в конце этого года.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.