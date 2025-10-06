Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске создали аналог импортных микротурбин для нефтегазовой отрасли

Первая модель агрегата отработала уже более 7 тыс. часов на одном из северных газовых месторождений.

Специальное конструкторское бюро «Турбина» в Челябинске разработало «Агрегат питания нефтегазовый» (АПН) — аналог импортных микротурбин для нефтегазовой отрасли. Работа проводилась в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.

Руководитель проекта отметил, что первая модель АПН отработала уже более 7 тыс. часов на одном из северных газовых месторождений и продолжает эксплуатироваться. Работая вместе с инженерами заказчика, конструкторы учли особые условия эксплуатации и требования к замене имеющегося оборудования, поэтому новая разработка максимально соответствует всем стандартам и нормам.

Все компоненты и узлы энергоагрегата изготовлены в России, а использование природного газа в качестве топлива повышает доступность устройства. Специалисты «Турбины» разработали также специализированное ПО, которое позволяет управлять установкой дистанционно с любого устройства и из любой точки мира. Финальные испытания обновленного энергоагрегата пройдут уже в конце этого года.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.