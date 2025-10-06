Татарстанцам рассказали, почему в детских садах распространяется вирус Коксаки

Специалисты Роспотребнадзора по Татарстану раскрыли, как вирус Коксаки проникает в детские дошкольные учреждения и быстро распространяется среди детей. По словам специалистов, инфекция попадает в организации при ее заносе первым заразившимся, а ее распространение ускоряется при несоблюдении санитарных норм и гигиены.