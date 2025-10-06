Татарстанцам рассказали, почему в детских садах распространяется вирус Коксаки

Специалисты Роспотребнадзора по Татарстану раскрыли, как вирус Коксаки проникает в детские дошкольные учреждения и быстро распространяется среди детей. По словам специалистов, инфекция попадает в организации при ее заносе первым заразившимся, а ее распространение ускоряется при несоблюдении санитарных норм и гигиены.
Основная причина вспышек также кроется в плохих условиях размещения детей или проблем с водоснабжением. Вирус Коксаки, относящийся к энтеровирусам, ежегодно вызывает сезонный рост заболеваемости в летне-осенний период.
Чтобы предотвратить распространение инфекции в детских садах Татарстана, применяется комплекс профилактических мер. Они включают в себя регулярные утренние осмотры детей при приеме, усиленную дезинфекцию помещений и активную просветительскую работу с родителями, сотрудниками.
Напомним, в Татарстане продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За последнюю неделю сентября показатель увеличился почти на 12% среди детей в возрасте от 3 до 6 лет.