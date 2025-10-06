Ричмонд
Аэрофлот объяснил цены на авиабилеты Москва-Краснодар

В авиакомпании рассказали о динамическом ценообразовании билетов.

Источник: KrasnodarMedia.su

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала официальное разъяснение относительно принципов формирования стоимости авиабилетов, используя в качестве примера рейсы между Москвой и Краснодаром. В заявлении перевозчика опровергается распространяемая в СМИ информация о якобы искусственном завышении цен на популярных направлениях, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Как подчеркивают в авиакомпании, применяемая система динамического ценообразования полностью соответствует утвержденной коммерческой политике и согласована с Федеральной антимонопольной службой. Данный подход предусматривает наличие линейки тарифов с различной стоимостью и условиями — включенным багажом, возможностью возврата и другими опциями. Количество доступных мест по каждому тарифному плану строго ограничено, причем самые бюджетные предложения часто реализуются ниже себестоимости для привлечения пассажиров, планирующих поездки заранее.

На примере рейсов в Краснодар представители авиакомпании пояснили, что при открытии продаж самые дешевые билеты предлагались по цене около 12 тысяч рублей. Однако в условиях высокого спроса эти лимитированные тарифы на ближайшие даты были быстро распроданы, и в продаже остались только более дорогие варианты стоимостью свыше 20 тысяч рублей. При этом на некоторые даты билеты по начальной цене все еще оставались доступными, что опровергает утверждения о тотальном повышении цен.

Напомним, что аэропорт Краснодара возобновил полноценную работу 17 сентября после трехлетнего перерыва, связанного с модернизацией. В настоящее время полеты гражданской авиации выполняются ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени с интенсивностью до пяти взлетно-посадочных операций в час. По прогнозам, до конца года воздушная гавань планирует обслужить более полумиллиона пассажиров.