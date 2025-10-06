Аэрофлот объяснил цены на авиабилеты Москва-Краснодар

На примере рейсов в Краснодар представители авиакомпании пояснили, что при открытии продаж самые дешевые билеты предлагались по цене около 12 тысяч рублей. Однако в условиях высокого спроса эти лимитированные тарифы на ближайшие даты были быстро распроданы, и в продаже остались только более дорогие варианты стоимостью свыше 20 тысяч рублей. При этом на некоторые даты билеты по начальной цене все еще оставались доступными, что опровергает утверждения о тотальном повышении цен.