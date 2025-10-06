В Краснодаре запретили к ввозу более 20 тонн зараженного винограда. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Партию свежего винограда из Узбекистана — 20,7 тонны — проверили в воздушном пункте пропуска «Краснодар (Пашковский)». Специалисты обнаружили карантинный объект — повилику. Наличие вредного организма в жизнеспособном состоянии подтвердила экспертиза.
«Ввиду того что, повилика включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и является карантинным объектом ограниченно распространенным на территории Евразийского экономического союза, зараженная партия была возвращена», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.