В Краснодаре запретили к ввозу более 20 тонн зараженного винограда

«Ввиду того что, повилика включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и является карантинным объектом ограниченно распространенным на территории Евразийского экономического союза, зараженная партия была возвращена», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.