В Минске разрешили запуск отопления в административных зданиях

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разрешили включать отопление в административных зданиях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Этот этап наступает после завершения работ по запуску отопления в жилфонде.