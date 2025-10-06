Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске разрешили запуск отопления в административных зданиях

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разрешили включать отопление в административных зданиях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

«В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях столицы разрешено включать отопление», — отметили в пресс-службе.

Этот этап наступает после завершения работ по запуску отопления в жилфонде.