От заморозков до летней жары: о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте с 7 по 9 октября

Прогноз погоды по Астане
- 7 октября: переменная облачность, без осадков. Днем ветер поднимется до 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью −0−2°С, днем +10+12°С.
- 8 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −2−4°С, днем +7+9°С.
- 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −2−4°С, днем +10+12°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 7 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью заморозки −1−3°С, днем +14+16°С.
- 8 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.
- 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 7 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
8—9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.