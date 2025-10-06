От заморозков до летней жары: о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте с 7 по 9 октября

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили жителям трех крупнейших городов страны подробный прогноз погоды на 7, 8 и 9 октября 2025 года. Пока в Алматы и Астане ожидается минусовая температура, в Шымкенте столбики термометров поднимутся до +25°С, сообщает Zakon.kz.