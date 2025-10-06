В Астане открыли дорогу, которая улучшит транспортную доступность города

Так, после строительства и благоустройства был открыт новый участок улицы Т. Рыскулова, передает официальный сайт акимата Астаны.
В управлении сообщили об открытии участка улицы Т. Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до канала Нура.
На данном участке проведены масштабные работы по строительству дороги, включая обустройство уличного освещения, светофорных объектов и всех необходимых знаков регулирования дорожным движением. Работы по благоустройству тротуаров продолжаются.
Открытие этого участка значительно улучшит транспортную доступность и поможет разгрузить городские магистрали.
Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на новых участках дороги.