В Омской области началось строительство Северного обхода

Это самый масштабный инфраструктурный проект в регионе за последние десятилетия. Его протяжённость — порядка 66 км с двумя мостами через Иртыш и Омь. Губернатор Омской области поблагодарил президента страны за поддержку в реализации проекта. Виталий Хоценко отметил, что новая дорога продолжит трассу «Россия» с перспективой выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Северный обход станет важнейшим звеном международного транспортного коридора, который свяжет Европу и Азию.
Для чего нужен обход?
• Сократит пробег транзитного транспорта, разгрузив Омск.
• Увеличит инвестиции в строительство и промышленность.
• Улучшит экологию внутри областного центра.
Старт строительства Северного обхода дал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, новая транспортная артерия навсегда изменит логистическую карту всего Сибирского федерального округа, откроет перед регионом новые возможности.