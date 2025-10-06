В Омской области началось строительство Северного обхода

Это самый масштабный инфраструктурный проект в регионе за последние десятилетия. Его протяжённость — порядка 66 км с двумя мостами через Иртыш и Омь. Губернатор Омской области поблагодарил президента страны за поддержку в реализации проекта. Виталий Хоценко отметил, что новая дорога продолжит трассу «Россия» с перспективой выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Северный обход станет важнейшим звеном международного транспортного коридора, который свяжет Европу и Азию.