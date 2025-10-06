Ричмонд
В Саду Победы Челябинска нашли опасные аттракционы

В Саду Победы в Челябинске нашли опасные аттракционы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Getty Images

О ситуации информирует областной Минсельхоз.

Утверждается, что обращение неравнодушного горожанина поступило через Платформу обратной связи. Он сообщил о надувных батутах, которые работали с серьезными нарушениями правил безопасности.

«Опасность для детей представляли повреждения материала, из которого изготовлены батуты, кроме этого, на одном из батутов не было специальных перил на входе в аттракцион», — говорится в комментарии.

Инспекторы управления Гостехнадзора прибыли в Сад Победы, устроили ревизию на территории отдыха «Веселая поляна».

«Действительно, эти батуты не были зарегистрированы в Гостехнадзоре и, конечно, не имели ни регистрационного знака, ни информации о проверках безопасности. В результате осмотра аттракционов оказалось, что на одном из них разорван защитный чехол каркаса на входе в прыжковую зону, а это может травмировать детей, на другом аттракционе перила на лестницах, ведущих внутрь, с одной стороны отсутствуют», — уточнили в ведомстве.

Теперь эксплуатация опасных батутов должна быть прекращена. Если владелец планирует продолжить использовать этих аттракционы, то обязан устранить все нарушения и зарегистрировать.