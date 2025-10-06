В Саду Победы Челябинска нашли опасные аттракционы

«Действительно, эти батуты не были зарегистрированы в Гостехнадзоре и, конечно, не имели ни регистрационного знака, ни информации о проверках безопасности. В результате осмотра аттракционов оказалось, что на одном из них разорван защитный чехол каркаса на входе в прыжковую зону, а это может травмировать детей, на другом аттракционе перила на лестницах, ведущих внутрь, с одной стороны отсутствуют», — уточнили в ведомстве.