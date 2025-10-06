В Татарстане многодетные семьи смогут компенсировать обучение детей

Согласно принятому решению, семьи смогут вернуть тридцать процентов от оплаты за очное обучение детей по программам среднего профессионального образования. Право на компенсацию имеют как совершеннолетние студенты до 23 лет из многодетных семей, так и родители, оплачивающие учебу несовершеннолетних детей.
Ответственность за реализацию нововведения возложена на Министерство труда и соцзащиты РТ. Постановление официально вступает в силу 1 ноября 2025 года, однако его действие распространяется на правоотношения, возникшие с начала текущего учебного года — с 1 сентября.
