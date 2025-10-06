Ричмонд
В Татарстане многодетные семьи смогут компенсировать обучение детей

Кабинет министров Татарстана принял постановление о компенсации части стоимости обучения в колледжах и техникумах для многодетных семей. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, запуская новую меру социальной поддержки.

Согласно принятому решению, семьи смогут вернуть тридцать процентов от оплаты за очное обучение детей по программам среднего профессионального образования. Право на компенсацию имеют как совершеннолетние студенты до 23 лет из многодетных семей, так и родители, оплачивающие учебу несовершеннолетних детей.

Ответственность за реализацию нововведения возложена на Министерство труда и соцзащиты РТ. Постановление официально вступает в силу 1 ноября 2025 года, однако его действие распространяется на правоотношения, возникшие с начала текущего учебного года — с 1 сентября.

Напомним, в Казани выросла заболеваемость гриппом среди детей.