В Иркутске создадут скульптуру, которую посвятят Ангаре. Концепцией проекта уже занялся мастер Даши Намдаков. Как рассказал КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, на основе уже готового эскиза планируют создать произведение, которое визуализирует легенду о бегстве Ангары от Байкала.
— Работы Намдакова притягивают, их хочется рассматривать. Поэтому для такой скульптуры необходимо достойное место, — уточнил Руслан Болотов.
Вероятнее всего скульптуру установят на острове Конный. Администрация сформирует рабочую группу, которая займется разработкой концепции проекта, а также определением его местоположения и сроков реализации.
