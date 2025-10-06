Ричмонд
В Иркутске создадут скульптуру, которую посвятят Ангаре

Вероятнее всего скульптуру установят на острове Конный.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске создадут скульптуру, которую посвятят Ангаре. Концепцией проекта уже занялся мастер Даши Намдаков. Как рассказал КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, на основе уже готового эскиза планируют создать произведение, которое визуализирует легенду о бегстве Ангары от Байкала.

— Работы Намдакова притягивают, их хочется рассматривать. Поэтому для такой скульптуры необходимо достойное место, — уточнил Руслан Болотов.

Вероятнее всего скульптуру установят на острове Конный. Администрация сформирует рабочую группу, которая займется разработкой концепции проекта, а также определением его местоположения и сроков реализации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья открыли мемориальную доску архитектору Марку Мееровичу.