В Иркутске создадут скульптуру, которую посвятят Ангаре. Концепцией проекта уже занялся мастер Даши Намдаков. Как рассказал КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, на основе уже готового эскиза планируют создать произведение, которое визуализирует легенду о бегстве Ангары от Байкала.