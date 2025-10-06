Ричмонд
ХК «Ростов» проиграл «Омским Крыльям» в первом матче домашней серии

Со счетом 1:4 ХК «Ростов» проиграл «Омским Крыльям».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Ростов» потерпел поражение от «Омских Крыльев» на домашнем льду в матче, состоявшемся 5 октября в Ростове-на-Дону. Эта игра стала первой после сентябрьской паузы, когда команда проводила матчи без зрителей из-за несоответствия арены требованиям безопасности.

На четвертой минуте Леонид Николенко открыл счет, а за две минуты до перерыва лучший нападающий сентября в ВХЛ Егор Степанов удвоил преимущество. Во втором периоде омичи продолжили доминировать: после четырехминутного удаления ростовчанина Ярослава Сергиевского за опасную игру Леонид Николенко оформил дубль, увеличив счет до 3:0. Ростовчанам удалось ответить лишь одной шайбой, а заключительный гол в ворота хозяев забросил бывший игрок «Ростова» Савва Андреев, установив окончательный счет 4:1.

