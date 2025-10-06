«За что так с нами?»: в Калининграде разметка навела шороху на тихой улице

В Калининграде на улице Степана Разина нанесли дорожную разметку, которая спутала карты местным жителям. Что не устраивает людей, разбирался «Клопс».
Тихая двухполосная улица находится аккурат между двумя магистральными — проспектом Мира и Карла Маркса. В конце прошлой недели там нанесли разметку, которая ограничивает стоянку.
«Появилась сплошная линия. Согласно ПДД, парковка возле такой линии запрещена, если расстояние между автомобилем и разметкой меньше трёх метров», — возмущается читательница Марина.
По словам женщины, даже если парковать машины в обозначенном столбиками кармане, расстояние до сплошной менее трёх метров. «Люди, которые согласовали такую разметку в Центральном районе с плотной застройкой и узкими улочками, могут как-то объяснить это вредительство? Где жителям оставить свои автомобили?» — вопрошает калининградка.
«За что так с нами? Сделали ремонт, построили карманы за счёт тротуаров, а теперь всё оттяпали непонятно для чего», — жалуется другой местный житель, Виктор.
Помимо сокращения парковки, новая разметка обернётся ещё одним изменением для живущих на Разина. Улица фактически станет дублёром проспекта и Карла Маркса: по свободной от стоящих машин проезжей части можно будет двигаться практически без остановок. Вдоль всей улочки нет ни одного светофора, единственное ограничение — дорожные знаки приоритетного проезда.
Подобная разметка появилась и на ряде других улиц. «Клопс» будет следить за развитием событий.