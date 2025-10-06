«За что так с нами?»: в Калининграде разметка навела шороху на тихой улице

По словам женщины, даже если парковать машины в обозначенном столбиками кармане, расстояние до сплошной менее трёх метров. «Люди, которые согласовали такую разметку в Центральном районе с плотной застройкой и узкими улочками, могут как-то объяснить это вредительство? Где жителям оставить свои автомобили?» — вопрошает калининградка.