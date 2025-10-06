Ричмонд
Джеки Чан приехал в Казахстан снимать новую часть франшизы «Доспехи бога»

Стало известно о том, в каком проекте снимается легенда боевиков Джеки Чан в Казахстане. Kursiv LifeStyle рассказывает о том, что известно о будущем фильме.

Источник: instagram.com/salem.entertainment

Китайский актер и режиссер принимает участие в съемках заключительной части саги «Доспехи Бога», которая получила название «Ультиматум». Об этом сообщили представители компании Salem Entertainment в Instagram.

Четвертую часть франшизы снимут именно в Казахстане. По словам студии, проект обещает стать одним из самых масштабных кинопроизводств в истории отечественного кино.

Франшиза «Доспехи Бога» — серия приключенческих боевиков с Джеки Чаном, ставшая одной из самых известных в его карьере. Первая часть вышла в 1986 году и быстро стала хитом. Вторая лента «Операция Кондор» (1991) продолжила успех франшизы.

Третья часть, «Миссия Зодиак» (2012), стала самым масштабным проектом цикла. При бюджете в $26 млн она собрала около $171 млн по всему миру. О том, какой бюджет будет у продолжения, пока не сообщается. Однако, скорее всего, в этот раз Чан сядет в кресло режиссера.