Джеки Чан приехал в Казахстан снимать новую часть франшизы «Доспехи бога»

Третья часть, «Миссия Зодиак» (2012), стала самым масштабным проектом цикла. При бюджете в $26 млн она собрала около $171 млн по всему миру. О том, какой бюджет будет у продолжения, пока не сообщается. Однако, скорее всего, в этот раз Чан сядет в кресло режиссера.