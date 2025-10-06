Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 улиц в Иркутске запитала ИЭСК в течение часа

Последствия аварий оперативно ликвидируются после снегопада.

Специалисты Иркутской электросетевой компании продолжают оперативно ликвидировать последствия аварий, вызванных снегопадом. За час им удалось подключить 24 улицы в Иркутске, сообщает ИА IrkutskMedia.

Кроме того, сетевики вернули свет в Шелеховский район, поселок Большой луг, в большую часть населенных пунктов Байкальского и Голоустненского трактов, а также в основную часть Куйбышевского района Иркутска.

В столице Приангарья за последний час подключены улицы: Беринга, Ботаническая, Веселая, Гладкова, Горьковская 1-я, Горьковская 2-я, Горьковская 3-я, Станция Кая 9, Лесогорская, Мельникова, пер. Беринга, пер. Гладкова, пер. Новосельский, Пляжная, Ракитная, Рябикова, Свободы, Цветочная, Черемуховая, Ягодная, а также Горького, Олонская, Загородная: пер. Агатовый.

Напоминаем, что о перебоях в электроснабжении можно круглосуточно сообщать на горячую линию 8 (800) 100−97−77.