В Астане на три дня перекроют два важных участка дорог

Пресс-служба акимата Астаны выступила с заявлением о перекрытии ряда дорог с 6 по 8 октября 2025 года. Какие дороги лучше объезжать, в материале Zakon.kz.

Источник: pixabay

Известно, что по улице Ш. Калдаякова на участке от пр. Тауелсиздик до моста Арыс идут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

В связи с этим, как уточнили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 6 по 8 октября 2025 года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон.

Также аналогичные работы идут на пересечении пр. Мангилик Ел/ул. Сыганак.

6 октября 2025 года данный участок будет полностью перекрыт.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Кроме того, известно, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.