Сама сняла арест со своих счетов: в Уфе судебного пристава поймали на махинациях

В период с декабря 2024 по март 2025 года обвиняемая, используя свое служебное положение, подготовила три подложных постановления о снятии арестов. Она подписала их от имени несуществующего судебного пристава, скрепила гербовой печатью подразделения и лично передала в банк для исполнения.