Сама сняла арест со своих счетов: в Уфе судебного пристава поймали на махинациях

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против судебного пристава. Женщину, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, обвиняется в служебном подлоге за снятие ареста с собственных банковских счетов.
По данным следствия, на денежные средства обвиняемой в одном из отделений ФССП Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре наложили арест по трем исполнительным производствам о взыскании задолженности по кредитным обязательствам на общую сумму более 140 тысяч рублей.
В период с декабря 2024 по март 2025 года обвиняемая, используя свое служебное положение, подготовила три подложных постановления о снятии арестов. Она подписала их от имени несуществующего судебного пристава, скрепила гербовой печатью подразделения и лично передала в банк для исполнения.
Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности ФССП. Обвиняемая полностью признала свою вину. Материалы возбужденного на нее уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
