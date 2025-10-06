Ричмонд
Работы нобелевских лауреатов 2025 года позволяют понять механизм борьбы иммунитета с раком

Руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава Игорь Сергиенко назвал их открытие одним из важнейших в медицине.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Работы нобелевских лауреатов 2025 года по медицине позволяют лучше понять механизм борьбы иммунной системы с онкологическими заболеваниями, реакцию организма на различные лекарства и терапию, сообщил ТАСС руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, директор Национального общества по изучению атеросклероза, доктор медицинских наук профессор Игорь Сергиенко.

«Это одно из важных открытий в медицине, оно позволяет понять, как работает наша иммунная система, дает понимание о ряде онкологических заболеваний, о реакции организма на препараты и терапию», — сказал собеседник агентства.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института.

Ученых отметили премией «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», говорится в мотивировочной части решения комитета.

