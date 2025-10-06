На Урале запатентовали новый способ оценки газопроводов доменного газа

По словам Пашнина, внедрение нового способа позволит предприятиям перераспределять потоки газа с минимальным риском аварий и практически без затрат на проектные изыскания. «Ключевое преимущество заключается в том, что наш способ автоматически учитывает реальное состояние газопровода, включая все отложения пыли и фактические геометрические параметры. Это исключает необходимость сложного поэлементного гидравлического расчета. Техническое решение является уникальным не только в России, но и мире, на изобретение получен соответствующий патент», — отметил ученый.