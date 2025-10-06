На Урале запатентовали новый способ оценки газопроводов доменного газа

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) изобрели и запатентовали способ анализа газопроводов доменного газа, который не требует сложных и дорогостоящих экспериментов. Используя его, металлургические предприятия могут безопасно и эффективно планировать изменения своих газовых сетей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Существующие способы определения пропускной способности газопроводов доменного газа либо не подходят для протяженных сетей, либо требуют сложных и дорогостоящих экспериментов с использованием дополнительных емкостей, что затруднительно для газопроводов большого диаметра. Доцент кафедры “Промышленная теплоэнергетика” ЮУрГУ Сергей Пашнин совместно с коллегами предложили новый способ, который решает эту проблему за счет использования данных о текущей эксплуатации газопровода доменного газа», — сказали в пресс-службе.
По словам Пашнина, внедрение нового способа позволит предприятиям перераспределять потоки газа с минимальным риском аварий и практически без затрат на проектные изыскания. «Ключевое преимущество заключается в том, что наш способ автоматически учитывает реальное состояние газопровода, включая все отложения пыли и фактические геометрические параметры. Это исключает необходимость сложного поэлементного гидравлического расчета. Техническое решение является уникальным не только в России, но и мире, на изобретение получен соответствующий патент», — отметил ученый.
Он пояснил, что при новом способе расчетов на выбранном рабочем участке газопровода одновременно измеряются три ключевых параметра — расход газа, давление на входе и давление на выходе. Эти данные подставляются в формулу для расчета прогнозируемого давления на входе при будущем, увеличенном расходе газа. Полученное значение сравнивается с максимально допустимым давлением, которое может обеспечить оборудование, если расчетное давление превышает допустимый предел, делается вывод о необходимости реконструкции участка.
Ученый добавил, что разработка уже прошла успешные испытания в ходе эксперимента на модели газопровода котла промышленной ТЭЦ с использованием программного пакета ANSYS CFX. Результаты подтвердили высокую точность и были использованы на одном из предприятий Челябинской области.