В Иркутске продают «Волгу» 1982 года выпуска. Как стало известно КП-Иркутск с сайта объявлений, машина находится в идеальном состоянии. Продавец заявил, что недавно в автомобиле заменили провода, подушки, свечи, тормоза и другие запчасти.