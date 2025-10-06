Ричмонд
В Иркутске продают «Волгу» 1982 года выпуска

В салоне есть карта автомобильных дорог Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продают «Волгу» 1982 года выпуска. Как стало известно КП-Иркутск с сайта объявлений, машина находится в идеальном состоянии. Продавец заявил, что недавно в автомобиле заменили провода, подушки, свечи, тормоза и другие запчасти.

— Мотор не дымит, не троит, тянет хорошо. За столько лет кузов сохранился хорошо. Пороги обработаны антигравием, арки без коррозии, — сообщил продавец.

Также известно, что на автомобиле ездили в сельской местности. В хорошем состоянии находятся даже заводские коврики. В салоне есть карта автомобильных дорог Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре продают редкий рояль за 2 миллиона рублей. Он был выпущен в 1902—1905 годах. На инструменте изображен двуглавый орел, и герб Российской Империи.