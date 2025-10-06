Астроном Кошман: «суперлуной» станет полнолуние в ноябре, а не в октябре

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россияне смогут увидеть «суперлуну» 5 ноября — Луна в полной фазе будет на самом близком в году расстоянии от Земли. Октябрьское полнолуние к таким событиям не относится, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«Суперлуна» — не астрономический, а скорее любительский термин, обозначающий полнолуние происходящее вблизи перигея — максимально близкой к нашей планете точки орбиты Луны. Из-за этого ее диск в полнолуние визуально кажется примерно на 13% больше, чем в момент прохождения полной Луной апогея — самой дальней от нашей планеты точки орбиты — в этом году это произошло 21 января. Увидеть разницу можно только сравнив профессиональные фотографии спутника, сделанные в эти даты — глазу она практически не заметна. Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщали о том, что первая «суперлуна» осени будет наблюдаться 7 октября.
«В году можно выделить одно “суперлуние”, а не несколько. Мы увидим его 5 ноября 2025 года. В 16:20 мск наступит фаза полнолуния, а на следующий день, 6 ноября, в 01:30 мск Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 356 832 км от Земли. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, она станет минимальной в году. Расстояние, которое будет разделять Землю и Луну, также будет минимальным в году — 356 832 км. Остальные полнолуния можно просто назвать большими или крупными полнолуниями года», — сказала астроном корреспонденту ТАСС.
7 октября Луна примет полную фазу в 06:49 мск, а 8 октября в 15:37 мск окажется в перигее, на расстоянии 359 818 км от нашей планеты. Между этими событиями пройдет почти 33 часа.
«Еще одна крупная Луна будет наблюдаться 5 декабря. Перигей ожидается 4 декабря в 14:07 мск, а фазу полнолуния Луна примет 5 декабря в 02:15 мск. Она будет в 356 961 км от Земли, на 129 км дальше, чем 5 ноября», — уточнила астроном.