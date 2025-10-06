Астроном Кошман: «суперлуной» станет полнолуние в ноябре, а не в октябре

«В году можно выделить одно “суперлуние”, а не несколько. Мы увидим его 5 ноября 2025 года. В 16:20 мск наступит фаза полнолуния, а на следующий день, 6 ноября, в 01:30 мск Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 356 832 км от Земли. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, она станет минимальной в году. Расстояние, которое будет разделять Землю и Луну, также будет минимальным в году — 356 832 км. Остальные полнолуния можно просто назвать большими или крупными полнолуниями года», — сказала астроном корреспонденту ТАСС.