От тепла к дождям и ветру. Какой будет погода в Беларуси 7−12 октября

«Конец первой декады октября в Беларуси пройдет под знаком тихой и умеренно теплой погоды, а в начале второй декады циклонические вихри нарушат антициклональную стабильность атмосферы, создавая круговорот осенних красок за окном. Так,
Во вторник, 7 октября, ночью будет без существенных осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2−8 градусов тепла, днем — плюс 11−17.
В среду, 8 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов выше нуля, по востоку — до плюс 9. Днем будет 10−16 градусов тепла.
В четверг, 9 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2−9 градусов выше нуля, днем — плюс 9−15.
Согласно предварительным прогнозам,
В пятницу, 10 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов выше нуля, днем — плюс 8−14.
В субботу, 11 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3−8 градусов тепла, днем — плюс 7−13.
В воскресенье, 12 октября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов тепла. Днем будет 7−12 градусов выше нуля, по западу — до плюс 14.