От тепла к дождям и ветру. Какой будет погода в Беларуси 7−12 октября

«Конец первой декады октября в Беларуси пройдет под знаком тихой и умеренно теплой погоды, а в начале второй декады циклонические вихри нарушат антициклональную стабильность атмосферы, создавая круговорот осенних красок за окном. Так, 7—9 октября температурный фон будет находиться около средних многолетних значений (климатическая норма первой декады октября 8,1−10,5 градуса тепла). Ночные минимумы будут колебаться от 1−2 до 8−9 градусов тепла, а дневные максимумы окажутся в пределах от 9−11 до 15−17 градусов. Местами по стране пройдут дожди от небольших до умеренных», — рассказали синоптики.