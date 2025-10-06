Ричмонд
От тепла к дождям и ветру. Какой будет погода в Беларуси 7−12 октября

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой будет погода в Беларуси 7—12 октября, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

«Конец первой декады октября в Беларуси пройдет под знаком тихой и умеренно теплой погоды, а в начале второй декады циклонические вихри нарушат антициклональную стабильность атмосферы, создавая круговорот осенних красок за окном. Так, 7—9 октября температурный фон будет находиться около средних многолетних значений (климатическая норма первой декады октября 8,1−10,5 градуса тепла). Ночные минимумы будут колебаться от 1−2 до 8−9 градусов тепла, а дневные максимумы окажутся в пределах от 9−11 до 15−17 градусов. Местами по стране пройдут дожди от небольших до умеренных», — рассказали синоптики.

Во вторник, 7 октября, ночью будет без существенных осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2−8 градусов тепла, днем — плюс 11−17.

В среду, 8 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов выше нуля, по востоку — до плюс 9. Днем будет 10−16 градусов тепла.

В четверг, 9 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2−9 градусов выше нуля, днем — плюс 9−15.

Согласно предварительным прогнозам, 10—12 октября атмосферные фронты, смещающиеся через территорию нашей страны, обусловят неустойчивый характер погодных условий. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности. В дневные часы 10—11 октября в отдельных районах будет усиливаться ветер с порывами 15−20 м/с. При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать воздушная масса северных широт, температурный фон немного понизится и на середину дня составит 7−14 градусов тепла. В ночные и утренние часы местами будут сгущаться непродолжительные туманы.

В пятницу, 10 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов выше нуля, днем — плюс 8−14.

В субботу, 11 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3−8 градусов тепла, днем — плюс 7−13.

В воскресенье, 12 октября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов тепла. Днем будет 7−12 градусов выше нуля, по западу — до плюс 14.