Пушкинский музей прекращает работу в Екатеринбурге

Уральский филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге закрывается после 26 лет работы. Об этом сообщили в telegram-канале музея.
Ежегодно музей посещали более 10 000 человек.
— Благодарим каждого, кто был участником этого диалога. Уверены, что и в дальнейшем такая важная и нужная для культуры региона работа не прервется, а будет продолжена в другом формате", — написали сотрудники в публикации.
Решение о закрытии связано с изменением стратегии развития ГМИИ имени Пушкина. С 1 января 2026 года Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский филиалы прекратят работу в составе музея. При этом регионы останутся приоритетными для дальнейшего сотрудничества.
Филиал сыграл большую роль в культурной жизни города. Именно здесь в 2007 году впервые провели «Ночь музеев» в Екатеринбурге, а также создали Уральскую индустриальную биеннале современного искусства.