Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушкинский музей прекращает работу в Екатеринбурге

Уральский филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге закрывается.

Источник: Комсомольская правда

Уральский филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге закрывается после 26 лет работы. Об этом сообщили в telegram-канале музея.

Ежегодно музей посещали более 10 000 человек.

— Благодарим каждого, кто был участником этого диалога. Уверены, что и в дальнейшем такая важная и нужная для культуры региона работа не прервется, а будет продолжена в другом формате", — написали сотрудники в публикации.

Решение о закрытии связано с изменением стратегии развития ГМИИ имени Пушкина. С 1 января 2026 года Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский филиалы прекратят работу в составе музея. При этом регионы останутся приоритетными для дальнейшего сотрудничества.

Филиал сыграл большую роль в культурной жизни города. Именно здесь в 2007 году впервые провели «Ночь музеев» в Екатеринбурге, а также создали Уральскую индустриальную биеннале современного искусства.