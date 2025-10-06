В Подмосковье 40 человек начали обучение в «Школе фермера»

Участниками нового потока «Школы фермера», который проходит по национальному проекту «Кадры», стали 40 жителей Московской области. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Подмосковье обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства, и важно, чтобы у наших фермеров были все необходимые условия для успешного запуска и ведения собственного дела. В регионе действует более 800 фермерских хозяйств. Такие образовательные проекты готовят начинающих аграриев, которые желают развивать бизнес на земле — вносить вклад в продовольственную безопасность и создавать рабочие места в отрасли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что «Школа фермера» реализуется в регионе уже в 12-й раз. За предыдущие потоки она подготовила более 300 аграриев. В приоритетном порядке зачисляются ветераны СВО и члены их семей, в новом потоке таких студентов 11 человек. Программа обучения включает в себя 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.