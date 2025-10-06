В Подмосковье 40 человек начали обучение в «Школе фермера»

В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что «Школа фермера» реализуется в регионе уже в 12-й раз. За предыдущие потоки она подготовила более 300 аграриев. В приоритетном порядке зачисляются ветераны СВО и члены их семей, в новом потоке таких студентов 11 человек. Программа обучения включает в себя 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.