В Нефтеюганском районе Югры в водоем выпустили пять тысяч мальков сазана

Пять тысяч мальков сазана выпустили в водоем на территории базы туризма и отдыха «Сказка» в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню туризма и прошло по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
В акции приняли участие эковолонтеры, инспекторы Нефтеюганского управления природнадзора Югры, школьники, представители старшего поколения, общественники и сотрудники органов местного самоуправления. Зарыбление водоемов позитивно влияет на баланс водной экосистемы региона: сазан — популярный вид у рыбаков, при выпуске мальки весят всего 25−27 граммов, а взрослые особи достигают до 5 кг.
«Когда идет такая поддержка бизнеса, органов исполнительной власти, представителей государственных структур и политиков, конечно, и население активнее включается. По сути, этот проект был создан в ответ на запрос югорчан. Я уверена, что каждый, кто принимает участие в такой акции, думает о будущих поколениях», — подчеркнула заместитель начальника Нижне-Обского филиала госучреждения «Главрыбвод» Анастасия Омарова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.