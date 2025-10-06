В Башкирии придумали, как решить вопрос кадрового дефицита в образовании

— В основе проекта «Маршрут построен» — индивидуальное сопровождение молодых педагогов. Каждому выпускнику педагогического колледжа оказывают практическую помощь: от мотивации и консультирования при регистрации на портале «Работа России» до сопровождения после выпуска. То есть мы не просто помогаем найти работу, мы выстраиваем надежную систему поддержки для молодых специалистов, — прокомментировала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.