В Башкирии придумали, как решить вопрос кадрового дефицита в образовании

Проект «Маршрут построен» разработан на основе исследований и экспертных обсуждений с участием всех ключевых заинтересованных сторон: министерства семьи, труда и социальной защиты населения, министерства просвещения, службы занятости населения, а также образовательных организаций.
— В основе проекта «Маршрут построен» — индивидуальное сопровождение молодых педагогов. Каждому выпускнику педагогического колледжа оказывают практическую помощь: от мотивации и консультирования при регистрации на портале «Работа России» до сопровождения после выпуска. То есть мы не просто помогаем найти работу, мы выстраиваем надежную систему поддержки для молодых специалистов, — прокомментировала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Она подчеркнула значимость проекта как инструмента по профилактике молодежной безработицы, так и по обеспечению образовательных организаций республики квалифицированными педагогическими кадрами.
Первый этап реализации проекта заключался в информационной кампании в пилотных колледжах. Второй этап — разработка и утверждение межведомственной дорожной карты взаимодействия. Третий этап начнется с октября — это адресная работа с выпускниками 2025−2026 года, внедрение системы профсопровождения.
Движущей силой проекта стал 15-недельный акселератор, посвященный обучению по программе «Единая технология проектирования решений по жизненным ситуациям». «Маршрут построен» стал одним из инновационных проектов, реализованных командой кадровых центров «Работа России» Башкортостана при поддержке экспертов Федерального центра компетенций в сфере занятости ВНИИ труда Минтруда России по методологии АСИ и государственной корпорации «Росатом». Программа объединяет лучшие практики сервис-дизайна и бережливого производства.
Реализация проекта уже дала видимые результаты. Проект формирует новую базу данных о выпускниках и вакансиях, что позволит органам власти принимать взвешенные управленческие решения в сфере занятости. По плану разработчиков, проект «Маршрут построен» повысит уровень занятости по полученному профилю образования выпускников педагогических колледжей 2025 года и последующих выпусков до 70%.
