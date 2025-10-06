Ричмонд
«Время в пути — менее 30 минут». Строительство железной дороги в Национальный аэропорт «Минск» стартует в Беларуси

Стройка железной дороги в Национальный аэропорт «Минск» стартует в Беларуси.

В Беларуси начинается строительство скоростной железной дороги в Национальный аэропорт «Минск», пишет БелТА.

Так, стартует строительство скоростного пассажирского железнодорожного сообщения. Маршрут свяжет Минск, Городище, индустриальный парк «Великий камень» и Нацаэропорт.

— Подготовительные работы планируется начать в 2025 году, — сообщили в индустриальном парке.

Проект учитывает, что маршрут будет проходить по существующей железной дороге от станции «Минск-Пассажирский» через Колодищи до станции «Городище». Из этой точки запланировано проложить еще 18 километров новой железной дороги в сторону аэропорта.

Железная дорога свяжет Минск с Нацаэропортом и индустриальным парком «Великий камень». Фото: industrialpark.by.

В итоге общая длина маршрута составит 41,8 километра. Это расстояние скоростная электричка будет проезжать всего за 30 минут.

Так как инфраструктуру на участке будет фактически создавать с нуля, то на реализацию проекта отводятся несколько лет.

Ранее говорили о том, что скоростная электричка из Минска в аэропорт появится в 2028 — 2029.

Еще власти Беларуси назвали товары, которые чаще всего подделывают. И мы писали, что поддельные товары чаще всего попадают в Беларусь из Китая, Литвы и Германии.