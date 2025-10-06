Ричмонд
СМИ: в аэропорту Мюнхена установили лазерное устройство против дронов

После неоднократного появления мистических беспилотников над Мюнхеном, которые привели к приостановке полетов в местном аэропорту, полиция установила лазерную систему для обнаружения и отслеживания БПЛА, пока власти ищут тех, кто стоит за инцидентами, пишут европейские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Шведское издание Dagens со ссылкой на немецкие газеты Bild и Frankfurter Rundschau сообщает, что возле одной из главных взлетно-посадочных полос аэропорта Мюнхена немецкая полиция припарковала автомобиль с лазерной установкой.

Новая система помогает обнаруживать беспилотники в воздухе, измерять расстояние до них и отслеживать их перемещение, а также лучше координировать действия с группами реагирования в случае необходимости.

Однако неизвестно, поможет ли она «заглушить» и «приземлить» эти дроны, отмечает Dagens.

Аэропорт Мюнхена — второй по загруженности в Германии — в начале октября был вынужден закрываться дважды за 24 часа после того, как в воздушном пространстве Мюнхена были замечены беспилотники, напоминает издание. Это привело к отмене и задержке десятков рейсов, в результате чего тысячи авиапассажиров оказались в затруднительном положении.

Кроме того, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на брифинге в Берлине заявил, что по всей Германии формируются новые подразделения по борьбе с беспилотниками, а лазерные системы, на его взгляд, «больше не являются дополнительными — они необходимы».

