СМИ: в аэропорту Мюнхена установили лазерное устройство против дронов

Шведское издание Dagens со ссылкой на немецкие газеты Bild и Frankfurter Rundschau сообщает, что возле одной из главных взлетно-посадочных полос аэропорта Мюнхена немецкая полиция припарковала автомобиль с лазерной установкой.
Однако неизвестно, поможет ли она «заглушить» и «приземлить» эти дроны, отмечает Dagens.
Аэропорт Мюнхена — второй по загруженности в Германии — в начале октября был вынужден закрываться дважды за 24 часа после того, как в воздушном пространстве Мюнхена были замечены беспилотники, напоминает издание. Это привело к отмене и задержке десятков рейсов, в результате чего тысячи авиапассажиров оказались в затруднительном положении.
Кроме того, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на брифинге в Берлине заявил, что по всей Германии формируются новые подразделения по борьбе с беспилотниками, а лазерные системы, на его взгляд, «больше не являются дополнительными — они необходимы».