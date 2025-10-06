Во Владимирской области прошел VI Слет студенческих трудовых отрядов

Шестой слет студенческих трудовых отрядов состоялся 27−28 сентября во Владимирской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
В мероприятии приняли участие около 130 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, которые в этом трудовом семестре проявили себя во всероссийских проектах. Программа слета включала обсуждение актуальных вопросов трудовой деятельности молодежи, поиск решений вопросов трудоустройства и возможность прохождения оплачиваемой практики в крупных российских компаниях. Также прошел конкурс на звание лучшего студенческого педагогического отряда, эксперты определили лучших командира и комиссара студотрядов.
«Движение студотрядов во Владимирской области выходит на новый виток развития: расширяется география и спектр проектов, все больше ребят становятся частью многомиллионного молодежного движения. Очень здорово, что с каждым годом летние каникулы студенты стремятся провести с пользой. И это не только возможность заработать деньги и самостоятельно реализовать мечты и желания, это еще и настоящая школа жизни с огромной воспитательной и патриотической составляющей в ходе обучающего процесса», — отметила министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.