За неделю в Иркутске выросли цены на бензин

В Иркутске за неделю стремительно выросла стоимость бензина. Заправки еженедельно меняют цены на табло. Как сообщает Иркутскстат, теперь за литр АИ-92 в среднем нужно будет заплатить от 59,78 рубля до 68,9 рубля.
— Бензин автомобильной марки на прошлой неделе стоил 67,22 рубля. Теперь же его стоимость варьируется от 68,6 до 74,8 рубля , — уточнили специалисты.
Единственное топливо, что остается без изменений, так это АИ-100. За него по прежнему водители платят примерно 85,6 рубля.
Также в понедельник изменились цены на заправках в Братске. Там АИ-95-й вырос в цене на 10 копеек. Значительнее подорожал АИ-100, сразу на 50 копеек и теперь равен 85,90 рубля за литр.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице региона продают «Волгу» 1982 года выпуска.