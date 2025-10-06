За неделю в Иркутске выросли цены на бензин

В Иркутске за неделю стремительно выросла стоимость бензина. Заправки еженедельно меняют цены на табло. Как сообщает Иркутскстат, теперь за литр АИ-92 в среднем нужно будет заплатить от 59,78 рубля до 68,9 рубля.