Глава Башкирии потребовал усилить рейды на дорогах Башкирии, чтобы снизить уровень смертности

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Башкирии с начала 2025 года достигло 315 человек. Этот показатель на 12 смертей превышает данные за аналогичный период прошлого года. Всего в авариях пострадали 2 452 человека, что на 311 больше, чем годом ранее.