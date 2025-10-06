Ричмонд
Глава Башкирии потребовал усилить рейды на дорогах Башкирии, чтобы снизить уровень смертности

Хабиров поручил усилить рейды на дорогах Башкирии для снижения смертности.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Башкирии с начала 2025 года достигло 315 человек. Этот показатель на 12 смертей превышает данные за аналогичный период прошлого года. Всего в авариях пострадали 2 452 человека, что на 311 больше, чем годом ранее.

Как сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова на оперативном совещании в Центре управления республикой, за отчетный период инспекторы Госавтоинспекции задержали в регионе 12 658 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 224 из которых стали виновниками ДТП.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вице-премьеру республики Рустему Газизову, курирующему дорожное хозяйство, и министру транспорта усилить работу по снижению аварийности и числа жертв на дорогах. Он подчеркнул, что это направление является основным показателем эффективности их работы.

Руководитель региона заявил, что снижение аварийности является личным ключевым показателем эффективности чиновников, и ожидает улучшения статистики к концу года. Хабиров поручил самостоятельно проводить совещания с Госавтоинспекцией, усиливать рейдовые мероприятия и активизировать работу в этом направлении, отметив, что все предыдущие годы показатель удавалось снижать, и сейчас недопустимо его увеличение.

