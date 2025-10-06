В Нижегородской области прошел фестиваль «Над миром — Болдинская осень»

Шестой фестиваль искусств «Над миром — Болдинская осень» состоялся 4 октября в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На открытии фестиваля выступил Академический хор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Также состоялось художественное чтение «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» нижегородского Театра музыки и песка. На пирсе Верхнего пруда болдинской усадьбы Пушкиных состоялся спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» нижегородского Театра кукол «Мабу».
В пространстве выставки «Осень поэта: о гении и месте» в выставочном зале музея-заповедника прошла арт-встреча «Осень поэта». У парадного входа в Дом культуры 1937 года был организован «Бал пушкинских героев» с участием клубного любительского объединения «Классика». Кроме того, на веранде господского дома проходил мастер-класс по каллиграфии «Пишем гусиным пером».
«Всероссийский фестиваль искусств “Над миром — Болдинская осень” приурочен к юбилейной дате — 195-летию “Болдинской осени”. Ежегодно его площадки посещает более пяти тысяч человек. И каждый находит здесь свой творческий интерес: и профессиональные актеры, музыканты, вокалисты, мастера художественного слова, и зрители, и организаторы. Более того, и люди солидного возраста, и представители “племени младого” в эти дни по-новому раскрывают для себя особенности места силы гения, уникальную атмосферу вдохновения и творчества», — подчеркнула директор Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.