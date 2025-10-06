Ричмонд
Ростовский предприниматель приобрел ликеро-водочный завод в Нижегородской области

Ликеро-водочный завод купил донской бизнесмен.

Источник: Комсомольская правда

Основатель ростовской ГК «XXI век» стал новым владельцем ООО «Стандартъ», управляющего ликеро-водочным заводом в Нижегородской области. Об этом сообщает «Город N».

Завод был выставлен на продажу в конце 2023 года с заявленной ценой в 100 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 3,8 млн дал алкогольной продукции в год, включая 3,1 млн дал водки и 688,8 тыс. дал ликеро-водочных изделий. В объявлении о продаже отмечалось, что существующие мощности имеют значительный резерв для наращивания объемов, а узким местом производства является линия розлива.

