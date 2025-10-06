Свердловчанин выиграл более 21 млн рублей в лотерею

Крупный выигрыш в государственной лотерее достался жителю Свердловской области. Участник 154678-го тиража, купивший электронный билет всего за 250 рублей, угадал все числа и стал обладателем суперприза в размере 21 685 410 рублей. Об этом сообщили организаторы лотереи.
Тиражирование состоялось 4 октября 2025 года. Победитель приобрел счастливый билет через мобильное приложение лотереи. Помимо главного приза, в лотерее предусмотрены еще четыре категории выигрышей, где размер вознаграждения зависит от количества угаданных чисел.
На текущий момент новоиспеченный миллионер еще не обратился в лотерейный центр для получения денег. Организаторы напоминают, что проверить результаты тиражей и узнать условия получения выигрышей можно через мобильное приложение, официальный сайт или по телефону горячей линии