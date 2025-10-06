Свердловчанин выиграл более 21 млн рублей в лотерею

На текущий момент новоиспеченный миллионер еще не обратился в лотерейный центр для получения денег. Организаторы напоминают, что проверить результаты тиражей и узнать условия получения выигрышей можно через мобильное приложение, официальный сайт или по телефону горячей линии 8 900 555−00−55 .