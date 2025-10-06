Ричмонд
Омичам напомнили о карте 416 бесплатных точек Wi-Fi

Омичи могут найти на карте места с бесплатным интернетом.

В Минцифры Омской области напомнили жителям о карте бесплатных точек Wi-Fi, которые работают по всему городу. Сейчас в Омске насчитывается 416 таких мест. Посмотреть, где они находятся, можно, например в сервисе «2 ГИС», чат-боте «ГСА» или геопортале Омской области. Множество точек сосредоточены на центральных улицах города, но найти их можно и на удаленных от центра частях города.

Уточняется, что работа над развитием сети общественных точек Wi-Fi в Омске продолжается.

Напомним, возможность бесплатно подключиться к интернету с помощью Wi-Fi стала особенно популярна для омичей с тех пор, как в городе возникли перебои с мобильным интернетом. Периодические перебои с интернет-связью власти объяснили вопросами безопасности.