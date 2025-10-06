В технопарке Алексеевки Самарской области прошла аэрокосмическая викторина

Викторина, посвященная аэрокосмической отрасли, состоялась в мини-технопарке в селе Алексеевка Самарской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Алексеевского муниципального района.
Мероприятие проходило в рамках Международного аэрокосмического фестиваля. Викторина была организована для двух возрастных категорий: «Звездочеты: знаем все о космосе!» для учеников начальной школы и «Космические исследователи» для учащихся 5−9 классов. Ребятам предстояло ответить на вопросы и выполнить задания трех туров различной сложности: «Космический старт», «Космический вопрос», «Стендовая стрельба», «Отбор в космонавты» и «Что? Где? Когда?».
Задания викторины потребовали от ребят знаний истории освоения космоса, о выдающихся ученых и космонавтах, планетах солнечной системы, а также о том, как проходит подготовка космонавтов к полетам. Учащиеся детских объединений «Робототехника», «Техноимпульс» и «Юный инженер» подготовили к этому дню тематическую выставку, на которой были представлены прототипы роботизированных устройств для исследования космоса, а также работы, выполненные с помощью технологий 3D-моделирования и 3D-печати.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.