В технопарке Алексеевки Самарской области прошла аэрокосмическая викторина

Задания викторины потребовали от ребят знаний истории освоения космоса, о выдающихся ученых и космонавтах, планетах солнечной системы, а также о том, как проходит подготовка космонавтов к полетам. Учащиеся детских объединений «Робототехника», «Техноимпульс» и «Юный инженер» подготовили к этому дню тематическую выставку, на которой были представлены прототипы роботизированных устройств для исследования космоса, а также работы, выполненные с помощью технологий 3D-моделирования и 3D-печати.