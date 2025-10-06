Ричмонд
Более 200 человек приняли участие в фестивале семейной рыбалки в Химках

Участники смогли поймать плотву, судаков, окуней и множество мелких рыб.

Ежегодный чемпионат по рыбной ловле «Папа, мама, я — рыболовная семья» состоялся в подмосковных Химках в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Участие в фестивале приняли свыше 200 человек, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло в парке «Два берега» на берегу канала имени Москвы уже в восьмой раз. Фестиваль рыбалки 1 октября объединил жителей и семьи вокруг общего увлечения. В этом году организаторы выделили три номинации — фидер, поплавок и спиннинг. Участники смогли поймать плотву, судаков, окуней и множество мелких рыб. По результатам взвешивания обладателей самого крупного улова наградили кубками и медалями.

«Рыбалка может стать не просто хобби, но и возможностью создать совместные воспоминания. Мы стремимся популяризовать рыбную ловлю среди участников всех возрастов», — отметил организатор фестиваля Александр Пилипенко.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.