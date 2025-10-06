Более 200 человек приняли участие в фестивале семейной рыбалки в Химках

Мероприятие прошло в парке «Два берега» на берегу канала имени Москвы уже в восьмой раз. Фестиваль рыбалки 1 октября объединил жителей и семьи вокруг общего увлечения. В этом году организаторы выделили три номинации — фидер, поплавок и спиннинг. Участники смогли поймать плотву, судаков, окуней и множество мелких рыб. По результатам взвешивания обладателей самого крупного улова наградили кубками и медалями.