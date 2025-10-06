В Омске и области вводится режим НМУ первой степени опасности

В Омске и Омской области с 19:00 понедельника, 6 октября, до 08:00 вторника, 7 октября, вводится режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии со ссылкой на данные ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».