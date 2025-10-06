В Омске и области вводится режим НМУ первой степени опасности

В Омске и Омской области с 19:00 понедельника, 6 октября, до 08:00 вторника, 7 октября, вводится режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии со ссылкой на данные ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Синоптики прогнозируют метеоусловия, при которых вредные примеси в атмосфере будут плохо рассеиваться. Это может вызвать ухудшение качества воздуха и появление характерных «периодов неприятных запахов», знакомых многим омичам.
В рамках режима НМУ предприятиям рекомендуется снизить выбросы загрязняющих веществ, а жителям — ограничить время пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Напомним, в сентябре 2025 года подобные периоды НМУ фиксировались в регионе неоднократно и сопровождались превышениями предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе.
