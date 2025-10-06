Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Твери изготовили первый образец экскаватора со сверхдлинным оборудованием

Его можно использовать при углублении дна водоемов и гидротехнических сооружений, демонтаже строительных конструкций и других работах.

Первый опытный образец экскаватора со сверхдлинным оборудованием изготовили на предприятии в Твери по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.

Модель отличается сверхдлинным рабочим оборудованием, которое увеличивает радиус копания машины на 6 м. Длина стрелы составляет 9,2 м, рукояти — 5,8 м. Это оборудование может устанавливаться взамен штатного на базовый экскаватор. Такая длина значительно увеличивает диапазон, на котором может действовать техника. Это необходимо при углублении дна водоемов и гидротехнических сооружений, формировании широких откосов, демонтаже строительных конструкций и других работах.

«Старт серийного производства сверхдлинного рабочего оборудования запланирован сразу после завершения всеобъемлющих испытаний экскаватора Е225С LR, у нас уже есть первый заказчик на машину в таком исполнении», — подчеркнул генеральный директор группы компаний UMG, инженерный центр которой разработал модель экскаватора, Константин Николаев.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.