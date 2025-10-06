В Твери изготовили первый образец экскаватора со сверхдлинным оборудованием

Модель отличается сверхдлинным рабочим оборудованием, которое увеличивает радиус копания машины на 6 м. Длина стрелы составляет 9,2 м, рукояти — 5,8 м. Это оборудование может устанавливаться взамен штатного на базовый экскаватор. Такая длина значительно увеличивает диапазон, на котором может действовать техника. Это необходимо при углублении дна водоемов и гидротехнических сооружений, формировании широких откосов, демонтаже строительных конструкций и других работах.