В Твери изготовили первый образец экскаватора со сверхдлинным оборудованием

Первый опытный образец экскаватора со сверхдлинным оборудованием изготовили на предприятии в Твери по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Модель отличается сверхдлинным рабочим оборудованием, которое увеличивает радиус копания машины на 6 м. Длина стрелы составляет 9,2 м, рукояти — 5,8 м. Это оборудование может устанавливаться взамен штатного на базовый экскаватор. Такая длина значительно увеличивает диапазон, на котором может действовать техника. Это необходимо при углублении дна водоемов и гидротехнических сооружений, формировании широких откосов, демонтаже строительных конструкций и других работах.
«Старт серийного производства сверхдлинного рабочего оборудования запланирован сразу после завершения всеобъемлющих испытаний экскаватора Е225С LR, у нас уже есть первый заказчик на машину в таком исполнении», — подчеркнул генеральный директор группы компаний UMG, инженерный центр которой разработал модель экскаватора, Константин Николаев.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.