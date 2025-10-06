В школе поселка Октябрьского в Ярославской области открыли агрокласс

Агротехнический класс оснастили на базе школы поселка Октябрьского в Рыбинском районе Ярославской области. Профильную площадку открыли по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в районной администрации.
Учебный кабинет для семиклассников и десятиклассников получил новую мебель, цифровые микроскопы, современное лабораторное оборудование, измерительные приборы и необходимые демонстрационные материалы для проведения научных работ.
Для реализации проекта было заключено соглашение между Октябрьской школой, Пошехонским аграрно-политехническим колледжем и АО «Ярославский бройлер». Школьники будут изучать технологии птицеводства, получат углубленные знания по целому ряду предметов, агротехнологиям, биотехнологиям, познакомятся с новыми гаджетами, а также смогут выбрать интересную и перспективную специальность в аграрной отрасли.
«Уверена, что образовательный проект позволит увлечь наших детей работой в агропромышленном комплексе, показать им, что не нужно уезжать из родных мест, можно выбрать аграрную профессию и быть успешным на своей родной земле», — отметила глава Рыбинского муниципального округа Татьяна Смирнова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.